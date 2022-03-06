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Автор Николай Ткаченко

Сатановский оценил идею США о создании "правительства Украины в изгнании"

Политика

Идея американцев, которые предложили создать в Польше "правительство Украины в изгнании" во главе с Владимиром Зеленским, как нельзя лучше отражает ситуацию нынешнего состояния украинской власти и её спонсоров.

Сатановский оценил идею США о создании "правительства Украины в изгнании"

Самым точным определением для этого была бы смесь запредельной наглости и вранья с откровенной растерянностью и глупостью за гранью фола. Такое мнение высказал российский политолог Евгений Сатановский.

Эксперт напомнил и про оговорку Байдена, который в своём обращении заявил, что "Путин вторгся в Россию, чего не было со времён Второй мировой войны".

"Если уж американский президент как будто вчера из Зомбилэнда на эту грешную землю прибыл, так чего же Штатам очередное "правительство в изгнании" не создать — теперь украинское…", — считает аналитик.

По его мнению, такое вполне возможно, тем более, что у США опыт в этом деле уже имеется. Однако смущает тут одно: не хотят и не будут страны НАТО ни за Зеленского, ни за Украину воевать. И даже поставки обещанной ими военной авиации под большим вопросом.

Никто не хочет и не будет её оплачивать, поскольку с Россией открыто воевать никому неохота, а вот в информационном пространстве — это совсем другое дело, заключил политолог в своём Telegram-канале.

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Идея американцев, которые предложили создать в Польше «правительство Украины в изгнании» во главе с Зеленским, как нельзя лучше отражает ситуацию нынешнего состояния украинской власти и её спонсоров. Самым точным определением для этого была бы смесь запред
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы сша россия польша украина владимир зеленский евгений сатановский
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