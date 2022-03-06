"У вас хватает вообще совести?": европейцы в ужасе от украинских беженцев

Европейцы с радостью помогали украинским беженцам, которые захотели покинуть родину. Им дали кров, обеспечили питанием, но сейчас граждане Европы плачут – доброта вышла боком.

Как оказалось, новые соседи доставляют много хлопот, пишет Политцентр. Один из жителей Молдавии рассказал, в стране нередки случаи, когда беженцы обворовывают дома, в которых их поселили. Что касается удобств, не все украинцы довольны предоставленными благами - кому-то требуются наушники для iPhone, другие недовольны отсутствием бассейна.

Если судить по сообщениям в соцсетях, в Германии и Польше похожая ситуация. Мало того, украинские беженцы настаивают, чтобы с ними общались исключительно на мове.

"У вас хватает вообще совести?.." – негодуют европейцы в интернете.

По словам дамы из Польши, которая приютила у себя украинцев, те были недовольны её кулинарными способностями.

"Говорят, что мясо, которое приготовила, не подсолено, что приготовила мясо слишком жирное!" – жалуется женщина.

Ей вторит гражданка Венгрии: украинцам протянули руку помощи, а те учат венгров что делать и как говорить.

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