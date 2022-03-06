В Госдуме успокоили украинцев: "Не бойтесь, Россия не уйдёт"

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинцам не стоит бояться и переживать, что Россия уйдёт и оставит их с националистами.

Как подчеркнул парламентарий, необходимо активно бороться с нацистским режимом.

"Не стоит переживать. Россия сделает всё, чтобы на Украине не осталось и следа сапог националистов. Поэтому не стоит бояться, пора начинать активно противостоять нацистским группировкам", — пояснил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление депутата о том, что вести переговоры с действующим президентом Украины "бессмысленно". Как подчеркнул парламентарий, лидер Незалежной находится под "влиянием Запада и главарей националистических батальонов".

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