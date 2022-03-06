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Автор Дмитрий Плотников

Блокируют счет и лишают документов: Боня рассказала, как русских гонят из Европы

Политика

Известная телеведущая Виктория Боня, ещё в 2017 году уехавшая в Монако, рассказала о притеснении россиян в Европе. Власти массово блокируют банковские счета и лишают вида на жительство.

Блокируют счет и лишают документов: Боня рассказала, как русских гонят из Европы

Виктория Боня на своей странице в социальной сети пожаловалась подписчикам, что на Лазурном берегу жизнь россиян сильно осложнилась. Местные власти замораживают гражданам России счета в банках, забирают документы, включая туристическую резиденцию, которая является видом на жительство, пишет КП.

Выбравшие местом проживания юг Франции бывшие соотечественники рассказали телеведущей, что уже многим звонили местные власти и сообщили, что банковские счета россиянам больше недоступны, а также принято решение лишить их резиденции. Таким образом, уверена Боня, Европа избавляется от русскоязычного населения.

Девушка рассказала, что сомнения в незыблемости европейской демократии возникли ещё в 2014 года, после возвращения полуострова Крым в Российскую Федерацию. Уже тогда европейские власти занялись репрессиями, но сейчас давление на российских граждан приняло угрожающие обороты.

Виктория Боня успокоила своих подписчиков, что ей депортация не грозит. Дочь ведущей Анджелина-Летиция является гражданкой Монако и обладает всеми правами европейца, а потому ее мать не могут лишить вида на жительство и выслать в Россию.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы европа виктория боня
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