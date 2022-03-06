Посол Антонов: политики США по сути "призывают к ядерному столкновению"

Антироссийская риторика в США дошла до абсурда, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, некоторые американские политики и вовсе "призывают к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами".

По мнению дипломата, недавнее заявление американского сенатора Рика Скотта, который допустил, что США могут ввести на Украину свои войска, попытка столкнуть страны между собой.

"Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчёт своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными, провокационными, а главное — крайне рискованными для международной безопасности", — цитирует Антонова РИА Новости.

Ранее сенатор заявил, что США стоит рассмотреть "все варианты", отвечая на вопрос о том, возможен ли ввод американских войск на территорию Незалежной.

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