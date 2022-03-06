Байден порадовался приостановке Visa и MasterCard в России

Главы США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Американский лидер приветствовал приостановку работы платежных систем Visa и MasterCard в России, сообщает "Коммерсант".

Главы государств также обсудили вопросы безопасности, финансовой поддержки и антироссийские санкции. Как отметил глава Белого дома, США и союзники продолжают принимать меры для увеличения "издержек России" за военную операцию на Украине.

"Он приветствовал принятое сегодня решение Visa и MasterCard приостановить обслуживание в России", — говорится в заявлении администрации США.

Также президент США отметил, что Вашингтон увеличивает поддержку Киева в области безопасности, а также гуманитарную и экономическую помощь. На этом фоне администрация Байдена работает с Конгрессом для обеспечения дополнительного финансирования.

6 марта стало известно, что карты Visa и Mastercard, которые были выпущены в России, перестанут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в России. Уточняется, что транзакции прекратятся в ближайшие дни. Выпущенные Сбербанком пластиковые карты Visa и MasterCard будут работать на территории России на фоне приостановки работы платежных систем в стране.

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