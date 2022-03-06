Американский лидер Джо Байден обратился к россиянам в связи с ситуацией вокруг Украины. Слова главы Белого дома процитировал Госдепартамент США в своем официальном Twitter.
"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины — страны и народа, с которым вас связывают настолько глубокие семейные, исторические и культурные узы", — заявил президент США.
Четвёртого марта Роскомнадзор принял решение о блокировке Facebook и Twitter в России. В ведомстве уточнили, что это ответные меры на ограничение доступа к ряду российских СМИ.
Как сообщил глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, Роскомнадзор может изменить своё решение по Facebook и Twitter с течением времени. Он порекомендовал пользователям регистрироваться в других соцсетях.
При этом аналитик добавил, что Telegram не является альтернативой Facebook и Twitter, так как представляет собой мессенджер с возможностью ведения каналов, а не социальную сеть.
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