Байден назвал происходящее на Украине "кровавой, разрушительной войной"

Американский лидер Джо Байден обратился к россиянам в связи с ситуацией вокруг Украины. Слова главы Белого дома процитировал Госдепартамент США в своем официальном Twitter.

"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины — страны и народа, с которым вас связывают настолько глубокие семейные, исторические и культурные узы", — заявил президент США.

Четвёртого марта Роскомнадзор принял решение о блокировке Facebook и Twitter в России. В ведомстве уточнили, что это ответные меры на ограничение доступа к ряду российских СМИ.

Как сообщил глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, Роскомнадзор может изменить своё решение по Facebook и Twitter с течением времени. Он порекомендовал пользователям регистрироваться в других соцсетях.

При этом аналитик добавил, что Telegram не является альтернативой Facebook и Twitter, так как представляет собой мессенджер с возможностью ведения каналов, а не социальную сеть.

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