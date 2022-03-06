Сбер сообщил, что будет с картами Visa и MasterCard

Выпущенные Сбербанком пластиковые карты Visa и MasterCard будут работать на территории России на фоне приостановки работы платежных систем в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку кредитного учреждения.

Клиенты Сбера смогут совершать операции в РФ — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в офлайн магазинах, так и в отечественных интернет-магазинах. Это связано с тем, что на территории России все банковские платежи по картам проходят через отечественную систему НСПК и независимы от Запада.

Однако за рубежом и в иностранных интернет-магазинах платежи с помощью карт Visa и MasterCard, выпущенных в России, будут ограничены.

Банк рекомендует соотечественникам за рубежом заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты, такие как билеты и отели.

6 марта стало известно, что карты Visa и Mastercard, которые были выпущены в России, перестанут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в России. Уточняется, что транзакции прекратятся в ближайшие дни.

При этом в Mastercard уточнили, что операции могут возобновиться, когда это будет уместно.

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