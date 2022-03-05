Санкции Запада принесут России больше пользы, чем вреда

Когда глава французского Минфин объявил об экономической и финансовой войне ЕС против РФ, пафос с чиновника удачно сбила представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы давно это поняли. Лет 800 назад", — как всегда была откровенна Захарова.

Наша страна будет ограждена не только от зарубежных инвестиций, но от влияния западных "партнеров", что является хорошей новостью. После начала военной специальной операции в Донбассе Вашингтон и Брюссель начали усиливать санкции. Однако если трезво оценить ситуацию, то будет ясно, что эта палка о двух концах.

Различные НКО потеряют "денежное довольствие", "ценности" Запада утратят популярность, из школ исчезнет чернуха, а подрастающее поколение, наконец, перестанет рассматривать кривляние в "тик-токах" как заработок.

Опыт 2014 года подсказывает, что антироссийские санкции только помогут нашему производству. Когда 8 лет назад на нас наложили ограничения, всего три года понадобилось сельскохозяйственникам, чтобы наполнить собственный рынок продукцией, а излишки даже продавать за рубеж, пишет Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Сейчас под ударом оказался и финсектор, но эти ограничения помогут прекратить утечку капитала, а значит, инвестиции достанутся родному производителю.

За последние годы немало талантливой молодёжи предпочитали учиться за границей, где молодым людям прививали ЛГБТ-принципы, феминизм, идеи BLM и отказ от традиционных ценностей. Попытка изолироватиь Россию даст уникальную возможность защитить подрастающее поколение от агрессивного навязывания западных "ценностей".