Шарий: переговорщика с Россией от Украины казнили в центре Киева

Переговорщика из украинской делегации на первой белорусской встрече с представителями российской стороны Дениса Киреева на самом деле казнили. Это сообщает украинский журналист и политический эмигрант Анатолий Шарий.

"Прямо в центре Киева казнили, выстрелом в голову, у Печерского суда", — заявил Шарий.

В субботу, 5 марта, в Интернете появилась информация, что переговорщика от украинской стороны Киреева застрелила СБУ при аресте. Позже гибель члена переговорной группы подтвердили и правоохранительные органы Украины.

Депутат Рады Александр Дубинский позже тоже подтвердил, что член первой делегации на переговорах с Россией Денис Киреев был убит, а глава МИД РФ Сергей Лавров уже рассказал о том, как Украина затягивает переговоры.

"Казалось бы самая заинтересованная сторона, украинская постоянно придумывает какие-то предлоги для того, чтобы откладывать начало очередной встречи, задерживаются, переносят согласованные сроки", — заявил министр внешнеполитического ведомства.

Глава МИД добавил, что делегация России ещё со вчерашнего вечера готова выехать к месту нового раунда переговоров.

"Перспективы… самих переговоров комментировать сложно…, но не добавляют оптимизма постоянные, я бы так сказал, озлобленные заявления господина Зеленского", — подытожил Лавров.

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