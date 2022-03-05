EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Шарий: переговорщика с Россией от Украины казнили в центре Киева

Политика

Переговорщика из украинской делегации на первой белорусской встрече с представителями российской стороны Дениса Киреева на самом деле казнили. Это сообщает украинский журналист и политический эмигрант Анатолий Шарий.

Шарий: переговорщика с Россией от Украины казнили в центре Киева

"Прямо в центре Киева казнили, выстрелом в голову, у Печерского суда", — заявил Шарий.

В субботу, 5 марта, в Интернете появилась информация, что переговорщика от украинской стороны Киреева застрелила СБУ при аресте. Позже гибель члена переговорной группы подтвердили и правоохранительные органы Украины.

Депутат Рады Александр Дубинский позже тоже подтвердил, что член первой делегации на переговорах с Россией Денис Киреев был убит, а глава МИД РФ Сергей Лавров уже рассказал о том, как Украина затягивает переговоры.

"Казалось бы самая заинтересованная сторона, украинская постоянно придумывает какие-то предлоги для того, чтобы откладывать начало очередной встречи, задерживаются, переносят согласованные сроки", — заявил министр внешнеполитического ведомства.

Глава МИД добавил, что делегация России ещё со вчерашнего вечера готова выехать к месту нового раунда переговоров.

"Перспективы… самих переговоров комментировать сложно…, но не добавляют оптимизма постоянные, я бы так сказал, озлобленные заявления господина Зеленского", — подытожил Лавров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

«Русские солдаты рискуют жизнью, чтобы украинцы жили мирно»
Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Sberbank
Новости
Путин заявил о ликвидации почти всей военной инфрастуктуры Украины
Путин: решение о спецоперации на Украине было тяжёлым
Психологи рассказали, как противостоять негативу в соцсетях
Минобороны РФ: Киеву нужен "режим тишины" не для вывода беженцев
В Киеве осудили нерешительность НАТО на Украине: "Позиция не вызывает уважения"
Праздничный концерт Валерия Меладзе отменили из-за негодования зрителей
В Минобороны РФ заявили о чудовищном уровне преступности на Украине
"Роза Хутор" предлагает бронировать отдых через сайты курорта и его отелей
"Аэрофлот" с восьмого марта приостановит все зарубежные полёты
Минобороны РФ: на Украине нацбатальоны удерживают около 5000 иностранцев
Популярное
Политика. Новости и аналитика
В Подмосковье задержан "профессиональный телеукраинец" Вячеслав Ковтун

В Подмосковье полицией был задержан "профессиональный украинец", завсегдатай российских политических ток-шоу Вячеслав Ковтун.

В Подмосковье задержан "профессиональный телеукраинец" Вячеслав Ковтун
Что происходит с Зеленским — профессиональный взгляд врача-психиатра
Мир. Новости мира
Что происходит с Зеленским — профессиональный взгляд врача-психиатра
Политика. Новости и аналитика
Сосновский сделал прогноз, что будет после взятия Киева
Мир. Новости мира
Стало известно, что жена Зеленского находится в Ницце
Ирина Шлионская Кто рисует на дне озёр? Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Праздник без похмелья: рецепты разных стран Дмитрий Соколов Любовь Степушова Зачем Украину, Грузию и Молдавию обнадёжили вступлением в ЕС и обманули Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Трамп обвинил Байдена в "полном убийстве" экономики США
Мир. Новости мира
Саудовская Аравия может сократить инвестиции в США
Кедми: у Запада задрожали пупы от приказа Путина и его выполнения
Политика. Новости и аналитика
Кедми: у Запада задрожали пупы от приказа Путина и его выполнения
Последние материалы
Психологи рассказали, как противостоять негативу в соцсетях
Кто рисует на дне озёр?
Минобороны РФ: Киеву нужен "режим тишины" не для вывода беженцев
В Киеве осудили нерешительность НАТО на Украине: "Позиция не вызывает уважения"
Праздничный концерт Валерия Меладзе отменили из-за негодования зрителей
В Минобороны РФ заявили о чудовищном уровне преступности на Украине
"Роза Хутор" предлагает бронировать отдых через сайты курорта и его отелей
"Аэрофлот" с восьмого марта приостановит все зарубежные полёты
Минобороны РФ: на Украине нацбатальоны удерживают около 5000 иностранцев
Лавров: РФ проверяет данные об отказе властей Херсона принимать гумпомощь
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников