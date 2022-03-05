Азаров объяснил, какую цель имела провокация на Запорожской АЭС

Владимир Зеленский хотел использовать провокацию на Запорожской АЭС для того, чтобы убедить страны Запада в необходимости введения бесполётной зоны над Украиной. Такое заявление сделал экс-премьер страны Николай Азаров.

Политик считает, что провокация была преднамеренной, так как ни один здравомыслящий военный из российской или украинской армии не решился бы никогда на то, чтобы осуществить такую провокацию на территории крупнейшей атомной станции в Европе, где находится шесть атомных блоков.

По его словам, даже тот пожар, который случился в здании учебного центра, всё же является чрезвычайной ситуацией на сверхкатегорийном атомном объекте.

О том, что это была подготовленная провокация, говорит и мгновенная реакция Зеленского, его обращение к Великобритании и США, которое он сделал той же ночью, объяснил Азаров в беседе с РИА Новости.

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