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Автор Дмитрий Плотников

Кедми: у Запада задрожали пупы от приказа Путина и его выполнения

Политика

Приказ российского лидера Владимира Путина о силах сдерживания заставил буквально дрожать лидеров Запада. Это заявил израильский эксперт Яков Кедми.

Кедми: у Запада задрожали пупы от приказа Путина и его выполнения

США со своими европейскими союзниками были обескуражены приказом президента России о переводе сил сдерживания в особый режим боевого дежурства. Приказ отдан 27 февраля, а уже на следующий день глава Минобороны Шойгу доложил о его выполнении.

Российский лидер заставил Запад гадать о дальнейших намерениях Кремля на фоне специальной операции на Украине.

"А задрожал у них пуп от выступления главнокомандующего и его беседы с министром обороны и начальником Генштаба. И на следующий день, когда доложили: приказ выполнен. Они сейчас гадают, для чего он был дан. А что будет?" — заявил эксперт.

Но все-равно Запад сохраняет надежду избежать выполнения условий Москвы по гарантиям безопасности. В США и ЕС надеются, что Россия ограничится операцией на Украине и не будет настаивать на возвращение границ НАТО до их состояния на 1997 год. Аналитик полагает, что Кремлю следует донести Вашингтону и  Брюсселю свою позицию в предельно конкретной форме.

"Они до сих пор не верят в то, что им говорит Путин. Они отказываются понять, что это серьезно. Они все надеются, что как-нибудь отделаются Украиной – черт с ней, может, Россия удовлетворится Украиной. Может, пообещают еще что-нибудь. Они не понимают, перед чем они стоят", — говорит Кедми.

И наиболее доходчиво объяснить западным партёрам российские цели помогут Путин и Шойгу – у США и Евросоюза не должно оставаться иллюзий, что их ждет в случае отказа от условий Москвы.

Эксперт уверен, что Запад понимает, когда им объясняют доходчиво. Вероятно, РФ все же придется объяснять доходчиво, не оставляя сомнений в том, что будет делать Россия по отношению к ним. Иначе они не поймут, сообщает аналитик.

По словам Кедми, ВС РФ намерены не уничтожить, а нейтрализовать армию Украины в ходе операции. А украинским военным следует сложить оружие. Также он предполагает, что спецоперация может быть маневром, отвлекающим от главной цели Москвы.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы евросоюз яков кедми
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