Зеленский отчитал членов саммита НАТО за слабость

Владимиру Зеленскому не понравились итоги встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Он надеялся, что Североатлантический альянс закроет небо над Украиной, но этого не произошло.

"Сегодня состоялся саммит НАТО. Слабый саммит, растерянный. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы самой главной целью", — цитирует слова Зеленского "Газета.Ru".

В спецоперации на Украине Россия имеет явное преимущество в воздухе. Зеленский предположил, что НАТО обдуманно решило не закрывать небо над Украиной.

Он считает, что опасения альянса о возможной угрозе России странам НАТО за помощь в небе Украине являются "самогипнозом".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг спрогнозировал ухудшение ситуации на Украине.

Представители НАТО подчеркнули, что делают всё для того, чтобы вооружённый конфликт не вышел за территорию Украины. Члены альянса уверены, что бесполётная зона над Украиной ознаменовала бы собой войну России и США.

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