Главы МИД G7 приняли решение о России: "Нельзя оправдать"

Большая семёрка обсудила спецоперацию на Украине. Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США резко осудили действия РФ и приготовили новые санкции против России.

Как сообщает "Рамблер", Международный союз увидел в действиях РФ нарушение международного права. Россию обвинили в нападении на мирные атомные станции и разрушение гражданской инфраструктуры городов Украины.

"Россия должна незамедлительно прекратить продолжающееся нападение на Украину, которая имеет драматические последствия для мирного населения и ведёт к разрушению гражданской инфраструктуры, и немедленно отвести войска", — гласит текст документа, выработанный в ходе встречи G7.

Воздействовать на Россию решено с помощью жесточайших санкций, "имеющих далеко идущие экономические и финансовые последствия".

Наказание касается и Белоруссии. Александра Лукашенко обвинили в поддержке решений Владимира Путина.

"Мы хотим, чтобы российский и белорусский народы отчётливо понимали, что суровые санкции, наложенные на Россию и Белоруссию, являются последствием и очевидной реакцией на неспровоцированную войну президента Путина против Украины, которую нельзя оправдать. Президент Путин, его правительство и те, кто его поддерживает, режим Лукашенко несут полную ответственность за экономические и социальные последствия этих санкций", — подчёркивается в заявлении.

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