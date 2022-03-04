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Автор Елена Былкина

В Кремле рассказали о содержании переговоров Путина и Шольца

Политика

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем объяснил, в каком случае Россия будет открыта для диалога с украинской стороной.

В Кремле рассказали о содержании переговоров Путина и Шольца

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидер РФ объяснил, что взаимопонимание межу Украиной и Россией возможно лишь при условии выполнения всех российских требований.

"Владимир Путин подтвердил, что Россия открыта к диалогу с украинской стороной, как и со всеми, кто хочет мира на Украине, но при условии выполнения всех российских требований", — цитирует сообщение пресс-службы "КП".

Российские требования гласят, что Украина должна принять нейтральный и безъядерный статус Украины, сопряжённый с демилитаризацией и денацификацией страны. Необходимым условием является также признание российской принадлежности Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей.

Ранее Олаф Шольц уверил, что НАТО не собирался размещать ракеты на Украине, чтобы нацелить их на Россию. Он также потребовал остановить спецоперацию на Украине.

В среду, 2 марта, Берлин по просьбе главы Украины Владимира Зеленского предоставил Киеву 500 ракет Stinger и 1 тыс. противотанковых гранатомётов Panzerfaust.

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Переговоры Путина и Шольца. Гарантии безопасности и урегулирование внутриукраинского конфликта
Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
Темы олаф шольц владимир путин владимир зеленский
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