В деле подчинения Европы Байден обошёл Наполеона и Гитлера - Сергей Лавров

Вашингтон преуспел там, где потерпели неудачу завоеватели Европы прошлого — он сумел подчинять политику европейских правительств своей воле, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Я не могу не сделать эти сравнения. В прошлом Наполеон и Гитлер преследовали цель подчинить Европу. Это удалось только теперь. Американцам. Они подчинили Европу себе”, — отметил он.

В качестве примера того, как Вашингтон решает, "что лучше” для Европы, Лавров привел длительную американскую кампанию по торпедированию газопровода "Северный поток-2". И Берлин подчинился, остановил сертификацию полностью завершенного проекта в рамках антироссийских санкций "за Украину".

"Вашингтон годами пытался остановить проект, утверждая, что он подрывает энергетическую безопасность Европы и что поставки американского сжиженного природного газа были бы более предпочтительным вариантом, несмотря на его большую цену, — отметил российский министр. — Теперь Евросоюзу показали его место. История с "Северным потоком-2 "прекрасно показала реальное место ЕС на мировой арене", — заявил Лавров.

Российский дипломат отметил, что западный нарратив о конфликте напоминает голливудский фильм об эпической битве абсолютного добра против абсолютного зла, где часть добра "воплощена в персонаже, который также является сценаристом”.

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