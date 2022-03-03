В Госдуме объяснили нужность поправок о наказании россиян за фейки

Поправки о введении уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации (фейков) о действиях Вооружённых сил России были подготовлены с учётом развернутой против Москвы полномасштабной информационной войны.

Как заявила первый зампредседателя профильного комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Ирина Панькина, проект закона, в который были внесены данные поправки, был "значительно переработан", сообщает ТАСС.

"Законопроект, в который мы интегрировали поправки, изначально предусматривал установление уголовной ответственности за содействие в исполнении иностранных санкционных решений и совершение умышленных действий, способствующих введению ограничительных мер", — сказала депутат. "К ответственности смогут привлекать и за дискредитацию Вооружённых сил РФ, действующих исключительно в целях защиты интересов России и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, и за распространение всевозможных фейков о наших военнослужащих, и за призывы к введению санкций в отношении нашей страны, российских граждан и юрлиц", — сказала парламентарий.

В России есть определённое количество граждан, которые не согласны с проведением спецоперации на Украине и готовы добиваться её прекращения незаконными методами. В частности, эти лица распространяют в интернете фейки о ходе операции, дискредитируют армию РФ и руководство России, призывают западные страны к введению антироссийских санкций и т. д.

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