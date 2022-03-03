Байден запретил въезд в США более чем 50 российским олигархам

Американский лидер Джо Байден заявил, что запретил въезд в США более чем 50 российским олигархам, сообщает РИА Новости.

"Сегодня я сообщаю, что мы добавили десятки имен в список, включая одного из богатейших российских миллиардеров. И я запрещаю поездки в США более чем 50 российским олигархам, их семьям и ближайшим помощникам", — сказал глава государства.

Как отметил президент США, Вашингтон продолжит вводить "жесткие экономические санкции" против президента РФ Владимира Путина и тех, кто его окружает.

Напомним, среди тех, кто попал под санкции, в частности глава "Транснефти" Николай Токарев, бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, глава "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, миллиардер и основатель USM Holdings Алишер Усманов и другие.

Против них введены ограничения со стороны США. Кроме того, министерство иностранных дел Великобритании заморозит все активы Усманова и Шувалова в стране и запретит им въезд.

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