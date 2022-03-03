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Автор Дмитрий Плотников

"Стингеры" от ФРГ вместо Украины могут ударить по Германии

Политика

Многие пришли в ужас, когда канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия поставит тысячу противотанковых орудий и полтысячи "Стингеров" киевскому режиму.

"Стингеры" от ФРГ вместо Украины могут ударить по Германии

И не только из-за того, что от неумелого обращения с современным вооружением могут пострадать "посторонние" гражданские самолёты. Помня раздачу боевого оружия на Украине, ЗРК могут попасть в руки террористов и криминальных группировок.

Переносной зенитно-ракетный комплекс FIM-92 Stinger создавался для применения его по низколетящий целям. Однако дальнейшее усовершенствование расширило его возможности до использования по наземным целям. Ракета доставляет трёхкилограммовую осколочную боевую часть на 200 — 4 500 м. и высоту до 3,8 км.

Возможность переноски и обслуживания одним оператором делают комплекс очень опасным из-за его мобильности и компактности. В середине 80-х гг. прошлого века эти зенитно-ракетные комплексы США поставляли боевикам в Афганистан, и это привело к серьёзным воздушным потерям СССР. Если ВС Советского Союза быстро нашли способ противодействовать этим ракетам, то гражданская авиация и сегодня беззащитна перед ними.

На сегодня уже подтверждено более 40 атак на гражданские самолёты с помощью "Стингеров", что привело к гибели около тысячи человек.

ФРГ с 1998 года была ярым сторонником особого контроля за распространением ракетных комплексов, однако новый канцлер Германии Олаф Шольц поступил иначе. Возник вопрос: кому достанутся FIM-92 Stinger, которые немецкие власти пошлют на Украину?

Их запросто могут раздать случайным людям, как уже было с раздачей огнестрельного оружия. В таком случае ракеты быстро окажутся в руках у криминального элемента, а наркобароны очень желают заполучить такой ПЗРК. Комплексы запросто могут получить и террористы, и тогда нет гарантии, что эти комплексы не используют всё в той же Германии.

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«Русские солдаты рискуют жизнью, чтобы украинцы жили мирно»
Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Темы олаф шольц
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