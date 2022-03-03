Минобороны: террористы заминировали университет и школу с заложниками

В Мариуполе украинскими неонацистами заминирован Приазовский университет. На подступах к учебному учреждению располагаются управляемые взрывные устройства.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Также в Мариуполе силы киевского режима насильно задержали 60 жителей, которые следовали к гуманитарному коридору. Заложников под угрозой смерти доставили в школу №34, которую также эти террористы заминировали.

Нацбаты и ВСУ сейчас используют мирных жителей Мариуполя как живой щит, шантажируя наступающие силы спецоперации угрозой взорвать школу с женщинами и детьми.

А тем временем продолжается продвижение наших войск вглубь Харьковской области. Большинство жителей лояльно относятся к российским военным и не препятствуют продвижению. Так без вреда для мирного населения и инфраструктуры был занят Купянск.

ВСУ уже почти не оказывают сопротивления и сдаются в плен или убегают, бросив технику и обмундирование.

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