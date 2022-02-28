Платошкин объяснил, чего Россия хочет от Украины

Украинским властям нельзя доверять на переговорах, которые проходят в Белоруссии 28 февраля. В первую очередь России необходимо добиваться нейтрального статуса Украины по примеру Австрии. Такое мнение высказал историк, политик и общественный деятель Николай Платошкин в эфире Общественной Службы Новостей.

Собеседник канала пояснил, что международные державы, победившие в войне, гарантировали в 1955 году статус Австрии. Сейчас же это могут быть постоянные члены Совета безопасности, полный нейтралитет, неприсоединение к блоку, считает историк.

По его словам, также необходимо полностью запретить все партии и формирования, исповедующие неонацистскую бандеровскую идеологию и имеющие соответствующие знаки. При этом можно взять за основу законодательство Польши, где можно сесть за такую пропаганду в тюрьму.

Политик заявил, что основная причина конфликта была связана с русским языком. Поэтому нужно добиться гарантий о его статусе, а также дать право регионам Украины на проведение референдумов под международным контролем, заключил общественный деятель.

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