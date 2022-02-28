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Автор Игорь Рябов

Песков назвал украинцев жертвами пропаганды

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что граждане Украины стали жертвами украинских пропагандистов.

Песков назвал украинцев жертвами пропаганды

По словам Пескова, у большинства россиян есть родственники или близкие, которые живут на Украине. Он разделил их на три типа:

"…Те, кто сейчас сидят в подвалах зданий и так далее, они: а) очень часто действительно становятся заложниками этих самых военных националистических формирований, они действительно их используют как щит; б) они не знают реального положения дел; и с) они становятся жертвами украинских пропагандистов", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что украинские националисты используют мирное население в качестве "живого щита", чтобы увеличить потери среди гражданских и обвинить во всём Россию.

Представитель Кремля напомнил, что спецоперация Вооружённых сил РФ направлена на демилитаризацию Украины, и удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, а не по мирным жителям. Российская армия на Украине стремится обеспечить безопасность гражданского населения, подчеркнул Песков.

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Срочно | Киев окружён | Переговоры о капитуляции | Спецоперация на Украине | Спецэфир
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы украина дмитрий песков
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