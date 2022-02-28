В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского: "Не верьте слухам"

В пресс-службе фракции ЛДПР призвали не верить анонимным сообщениям о состоянии лидера партии Владимира Жириновского. Согласно официальному заявлению, политик идёт на поправку.

Кроме того, в ведомстве призвали не воспринимать "за чистую монету" все сообщения о методах лечения депутата.

"Мы неоднократно заявляли, что Владимир Жириновский постепенно идёт на поправку, но требуется время на реабилитацию. Какие средства лечения применять, решают врачи, мы таких данных не распространяем. Все сведения анонимов недостоверны, это просто слухи", — цитирует партийную пресс-службу РИА Новости.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что больного коронавирусом лидера ЛДПР подключили к аппарату ИВЛ и он находится в медикаментозной коме.