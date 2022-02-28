Сатановский: киевский режим ждет Нюрнбергский процесс, но в Минске

Вся украинская правящая верхушка, захватившая власть на Украине после переворота в 2014 году, должна быть отправлена на Нюрнбергский трибунал, считает известный эксперт и политолог Евгений Сатановский.

Анализ официальных сообщений и озвученные ядерные амбиции киевского режима, а также многие подобные высказывания - отличный повод для нового Нюрнбергского процесса, которому суждено "переплюнуть оригинал", сообщают Новости Челябинска. Маловероятно, что нынешний деструктивный политический курс Европы позволит провести процесс непосредственно в Нюрнберге, но ничего не мешает переносу трибунала в Минск, отметил Сатановский.

"Сейчас попытки создать грязную ядерную бомбу или «а давай напоследок рванем саркофаг» — это отличный материал для нового Нюрнбергского процесса. Это будет внезапный ход для всего Запада. Будет необычный процесс, но с теми же последствиями для преступников. Всю эту фашистскую хунту, наконец, призовут к ответу", — уверен Эксперт.

Оказаться на скамье подсудимых и быть призванными к ответу должны действующий президент Украины Владимир Зеленский, бывший глава страны Петр Порошенко и всех прочие деятели, отметил политолог. Сейчас агония украинских властей напоминает Берлин 1945-го года, но всё изменится после окончания спецоперации Вооруженных сил России по защите Донбасса.

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