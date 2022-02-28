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Автор Екатерина Широкова

В Совфеде обвинили ЕС в русофобии из-за режима "закрытого неба"

Политика

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков нелестно прокомментировал заявление Евросоюза о полном запрете использования воздушного пространства стран-участниц для российских самолётов. По словам сенатора, это ничто иное, как русофобия.

В Совфеде обвинили ЕС в русофобии из-за режима "закрытого неба"

Как подчеркнул сенатор, в Евросоюзе даже "не потрудились" понять логику российской стороны, а просто руководствовались "ненавистью к России".

"Говоря о денацификации и демилитаризации Украины, мы не только говорим о нашей безопасности, но и о безопасности ЕС. Эмоции, основанные на фактической ненависти к России, на русофобии, они не позволяют им принимать адекватные решения", — объяснил свою точку зрения Цеков в беседе с RT.

Как подчеркнул сенатор, вероятно, воздушное пространство откроют через некоторое время. По его словам, Евросоюз такими действиями наносит урон "сам себе".

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Россия закрывает небо Украине в ответ
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Темы евросоюз сергей цеков
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