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Автор Дмитрий Плотников

Зеленский уже допустил последнюю ошибку в своей карьере

Политика

Происходящее на Украине - результат действий киевского режима, уверен немецкий журналист Томас Репер.

Зеленский уже допустил последнюю ошибку в своей карьере

Западные СМИ предпочитают не раскрывать истинных причин начала военного конфликта на юго-восточной границе Украины, а Россия однозначно называется агрессором. Также однобоко освещается спецоперация Вооруженных сил РФ, чья цель, оказать помощь донбасским республикам, отмечает Томас Репер. Но европейское общество всё чаще отказывается верить в фальшивую русофобскую позицию, и в том значительная доля вины самого Киева, пишет OMSnews.

По мнению политологов и военных экспертов, как российских, так и зарубежных, после того, как Москва признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, киевские власти должны были прекратить обострение ситуации на линии соприкосновения. Однако все произошло с точностью до наоборот - Украина не отвела армию, а только сильнее обстреливала Донбасс.

"Все надеялись, что Зеленский наконец поймет, что так делать нельзя и отведет войска. Но он совершил свою главную и, наверное, последнюю в карьере ошибку, и терпение Москвы лопнуло", – считает Томас Репер.

Журналист возмущён тем фактом, что западными изданиями осознанно искажается действительность, а спецоперация России преподносится как полномасштабная война против украинского народа. Американские и европейские СМИ намеренно игнорируют тот факт, что удары наносятся точечно и исключительно по военной инфраструктуре, исключая вовлеченность гражданского населения.

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Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир зеленский
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Зеленский уже допустил последнюю ошибку в своей карьере
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