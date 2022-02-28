Украинская делегация добралась в Белоруссию для переговоров

МИД Республики Белоруссия сообщил о прибытии в страну украинской делегации для переговоров с представителями России. По словам официального источника, переговоры должны начаться в ближайшие часы.

Переговорный процесс между Россией и Украиной должен был начаться ещё накануне: российская делегация, которую возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, прибыла в Гомель ещё 27 февраля. Стоит отметить, что Гомель был выбран именно украинской стороной, но позже Владимир Зеленский в своём видеообращении заявил, что Киев отказывается считать Белоруссию подходящей переговорной площадкой. Убеждать президента Украины по телефону был вынужден лично Александр Лукашенко, сообщает RT.

Белорусский политолог Юрий Воскресенский, ссылаясь на источник среди организаторов переговоров, рассказал, что в украинскую делегацию включили руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию. Накануне нардеп заявлял о скором разрешении украинской ситуации, после чего властями в Киеве будут сделаны "обширные выводы" и принято много "кадровых решений".

Также политолог добавил, что начало переговоров могут перенести, так как делегация Украины захочет выспаться после дороги.

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