Монтян: РФ жёстко ответит "западным гопникам" за заморозку валютных резервов

Соединённые Штаты и Евросоюз приняли решение заблокировать активы Центробанка России. Вашингтон и Брюссель должны быть уверены, Россия жёстко ответит на подобный грабёж, считает правозащитница Татьяна Монтян.

На Западе продолжают изобретать новые способы, с помощью которых можно подорвать российскую экономику. События последних восьми лет показали, что Россия успешно справляется с невероятным санкционным давлением, а потому нужны новые рычаги. США и ЕС уверены, Кремль не сможет ослабить ограничительные меры, если заблокировать зарубежные активы Банка России, то есть лишить страну её собственных международных резервов.

Подобная мера уже применялась к Афганистану, Венесуэле, Ирану и Сирии, напоминает "ПолитРоссия". Но если с этими странами мера оказалась эффективной, Российская Федерация явно орешек покрепче.

Различные зарубежные активы Центрального банка РФ на сегодня составляют 643 миллиардам в долларовом эквиваленте, и 40% из них надёжно укрыты от американских и европейских хищников. Можно с уверенностью утверждать, что попытка покушения на остальные 60% Россией не будет оставлена без ответа.

"Это, безусловно, будет самое большое ограбление в истории, которое станет возможным, если будут введены санкции против Центробанка России", — ответила украинская правозащитница Татьяна Монтян на вопрос о возможных ограничительных мерах.

На Западе не должны забывать, что Москва — это не Дамаск или Тегеран. Если те были беззащитны перед "наглыми гопниками", то Москва подобную выходку не стерпит, и Западу придётся расхлёбывать жёсткие российские контрмеры, добавила правозащитница.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен