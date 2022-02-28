В бой против России бросили украинские психвойска

Киевский режим отчаянно пытается спастись: после уничтожения практически всей военной инфраструктуры Украины русским высокоточным оружием, в крупных городах начали раздавать автоматы всем желающим, а из тюрем выпустят осуждённых военнослужащих. В качестве последней надежды в бой были брошены информационные войска.

В ночь на понедельник 28 февраля почти все крупные российские интернет-ресурсы были атакованы украинскими центрами информационно-психологических операций. Массированной DDos-атаке среди прочих подвергся официальный портал Государственной Думы России, сайт международного медиахолдинга «Спутник» и страница новостного издания «Русская Весна».

Судя по количество задействованных для нападения ресурсов, украинские информационные войска приложили максимум сил, но атака осталась безуспешной. Программисты и вся службы технической поддержки оказались готовы к подобному развитию событий, а потому интернет-ресурсам удалось устоять, и порталы вновь доступны для пользователей.

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