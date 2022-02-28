Кадыров дал ЕС срок "одуматься": до 31 февраля

Массированная санкционная атака стран Запада на Россию из-за спецоперации на Украине возмутила главу Чеченской республики, который считает "весь набор" "абсурдным" и уверен, что ничего, кроме смеха, они вызвать не могут.

Однако, как отметил в своём ТГ-канале Рамзан Кадыров, "несмотря на всю эту комедию", отвечать надо. Причём не просто зеркально, а "жёстко отомстить".

Время на раздумья еврочиновникам глава Чечни почти не оставил:

"Срок даю до 31 февраля!" — написал Кадыров.

После указанной даты пообещал не только заморозить счета еврочиновников в чеченских банках, но и

"признать гнусным пережитком средневековья леворульное движение; и признать, наконец, что не бывает английского чая!".

Остаётся только гадать, что сподвигло Рамзана Кадырова к такому, практически безудержному, веселью.