Массированная санкционная атака стран Запада на Россию из-за спецоперации на Украине возмутила главу Чеченской республики, который считает "весь набор" "абсурдным" и уверен, что ничего, кроме смеха, они вызвать не могут.
Однако, как отметил в своём ТГ-канале Рамзан Кадыров, "несмотря на всю эту комедию", отвечать надо. Причём не просто зеркально, а "жёстко отомстить".
Время на раздумья еврочиновникам глава Чечни почти не оставил:
"Срок даю до 31 февраля!" — написал Кадыров.
После указанной даты пообещал не только заморозить счета еврочиновников в чеченских банках, но и
"признать гнусным пережитком средневековья леворульное движение;
и признать, наконец, что не бывает английского чая!".
Остаётся только гадать, что сподвигло Рамзана Кадырова к такому, практически безудержному, веселью.
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В Италии люди вышли на улицу в поддержку России и Донбасса.
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