Сенатор Джабаров: Зеленский хочет создать на Украине новый ИГИЛ*

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского сформировать "интернациональный легион" свидетельствует о его желании "создать на Украине новый ИГИЛ*".

По словам Джабарова, новое подразделение — "Интернациональный легион территориальной обороны Украины" — будет состоять из иностранцев.

"Таким образом, налицо желание Зеленского стать во главе международных террористов. Он, что хочет создать на Украине новый ИГИЛ*?" — написал сенатор в Telegram.

Джабаров подчеркнул, что у такого президента нет политического будущего. Всё, что ждёт Зеленского — бегство из Украины и забвение, добавил член Совета Федерации РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, которая направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

* ИГИЛ — запрещённая в РФ террористическая организация.

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