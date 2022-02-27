Александр Лукашенко назвал президента Зеленского неадекватным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что его украинский "коллега" Владимир Зеленский находится в неадекватном состоянии.

Он не понимает, что происходит, полагает белорусский лидер. По его словам, именно президент Украины поставил под сомнение проведение переговоров между Москвой и Киевом, когда в Белоруссии уже была готова площадка для встречи и делегация из России прибыла в страну.

Наладить контакт с Зеленским через него пытался Владимир Путин, с такой же целью к нему обращались и представители элиты Незалежной.

"По нескольким линиям доложили Зеленскому, что я хочу с ним связаться. Тут в очередной раз поздно вечером закрутилось. Опять позвонил президент России, рассказал, как с переговорами обстоят дела: "Готовы встречаться в Гомеле". Я говорю: "Хорошо, в Гомеле так в Гомеле, если Минск для них — очень плохо. За ночь Зеленского пытались найти, нашли к утру. "Возможно. Переговорим" — ответ", — рассказывает Александр Лукашенко.

Лидер Белоруссии отметил, что изначально с ним связывались представители элиты Украины, они попросили его поговорить с Зеленским. Потом и Путин просил помочь организовать переговоры между Кремлём и Киевом. Надо понимать, что каждую минуту на Украине гибнут люди и российская сторона готова им помочь. Но, видно, Киеву плевать на своих же граждан...

Делегация РФ ждала ответа Украины по переговорам до 15:00.