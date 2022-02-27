Украина создаёт легион для иностранных добровольцев

Киев создаёт "интернациональный легион" для добровольцев-иностранцев. По сути, Украина легализовала наёмников.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что к легиону могут присоединиться все желающие из других стран, "желающие участвовать в сопротивлении оккупантам и защите мировой безопасности".

"Это будет ключевым доказательством того, что вы поддерживаете нашу страну", — уговаривает наёмников Зеленский.

Также он порекомендовал желающим обратиться в украинские посольства в собственных странах.

Тем временем, Зеленский, несмотря на слова Дмитрия Пескова о прибытии делегации России в беларусский Гомель, заявил, что площадкой переговоров с Москвой могут быть Баку, Варшава, Стамбул, Будапешт, но не Минск.

"Сейчас мы говорим - не Минск...", - заявил президент Украины.

Как уже заявлял Песков, делегация из РФ уже в Гомеле. В нашу делегацию на переговоры с Киевом вошли представители Министерства обороны, МИД, других ведомств РФ.