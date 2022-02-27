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Автор Дмитрий Плотников

Чехия направила Украине оружие почти на 9 млн долларов

Политика

Официальный аккаунт властей Чехии в Twitter опубликовал в воскресенье 27 февраля 2022 года сообщение, что страна направляет железнодорожный состав с вооружением для помощи Украине.

Чехия направила Украине оружие почти на 9 млн долларов

Правительством Чехии накануне была одобрена поставка вооружения и боеприпасов для армии Украины. Поезд загружен пулеметами, автоматами, снайперскими винтовками, пистолетами и соответствующими боеприпасами. Общая стоимость "посылки" составляет 188 млн крон или примерно 8,6 млн долларов.

"Направляем помощь украинским бойцам, - гласит сообщение. - Утром [поезд с вооружением] пересек чешско-польскую границу и следует дальше [на территорию Украины]. Загружаем следующий".

Стало известно, что доставка будет обеспечена Министерством обороны Чехии, а конечный пункт назначения состава должен быть определён украинской стороной. Ранее Чешская республика уже отправляла в Киев 4 тысячи артиллерийских снарядов калибра 152 мм, сообщает ТАСС.

Президент США Джо Байден также поручил Государственному департаменту оказать украинским властям финансовую помощь в размере 600 млн долларов, причём большая часть средств предназначена для закупки вооружений.

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Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы донбасс украина джо байден
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