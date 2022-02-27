Западные санкции позволили начать денацификацию Украины

Решение Президента РФ Владимира Путина начать военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины является крайне своевременным. Ещё восемь лет назад экономика России и её вооружённые силы не могли себе позволить подобного.

За прошедшие 8 лет со времени государственного переворота на Украине России удалось существенно модернизировать свою экономику и финансовую систему. Долгое санкционное давление позволило адаптировать все сферы жизни, из западных ограничений российские предприятия научились извлекать пользу, считает политобозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"Запад к 2022 году исчерпал все средства давления на Россию, кроме прямой военной конфронтации", — объяснил Ищенко.

С 2014 года США и Европа беспрерывно ужесточали антироссийские санкции и отечественной экономике пришлось научиться справляться с запретами и разнообразными ограничениями, которые должны были притеснять и ущемлять национальные интересы России, приводит слова эксперта Omsnews.

Приказ о начале войсковой спецоперации Владимир Путин отдал утром 24 февраля. Президент России подчеркнул, об оккупации Украины не идёт, производится денацификация и демилитаризация страны.

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