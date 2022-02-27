Делегация РФ прибыла в Белоруссию на переговоры: "Ждём украинцев"

Российская делегация уже прибыла в Белоруссию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, представители российской стороны готовы к обсуждению.

"Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле, теперь ждём украинцев", — цитирует пресс-секретаря президента России Владимира Путина РИА Новости.

Так, по словам Пескова, в состав делегации вошли:

представители МИД,

Минобороны,

администрации президента.

И ещё несколько представителей российских ведомств.

Как сообщили в МИД Белоруссии, ведомство готово принять обе стороны и провести встречу на высшем уровне. Кроме того, речь идёт и об обеспечении протокольных вопросов.

"Да, мы подтверждаем эту информацию. Белорусская сторона уже подготовила всё необходимое для переговоров, обеспечивает в полном объёме решение всех протокольных, логистических и иных вопросов", — сказал собеседник агентства.

Информации о том, едет ли украинская делегация в Белоруссию, пока нет.

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