Как сообщает Министерство обороны РФ, 302-й украинский зенитный ракетный полк сложил оружие в Харьковской области и сдался.
Полк ПВО украинских войск, оснащённый ракетными комплексами "Бук М-1", сложил оружие и сдался в субботу, сказал сегодня журналистам официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вчера в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО "Бук М-1", добровольно сложил оружие и сдался", — сообщил Конашенков.
А тем временем президент Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с их профессиональным праздником.
"Вы не раз доказывали, что готовы в любых сложнейших условиях действовать максимально эффективно, четко и грамотно решать самые трудные и ответственные задачи, всегда с честью выполнять свой долг по защите родной страны, наших граждан и национальных интересов России", — заявил Путин.
Глава государства поблагодарил командование и личный состав ССО, ветеранов подразделений спецназначения за безупречную службу во имя народов страны, за их верность присяге и пожелал успехов и удачи.
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Если сейчас Россия быстро не закроет пройденные тылы, то через какое-то время наши группировки окажутся фактически в состоянии полуокружения, считает военный эксперт Игорь Стрелков.