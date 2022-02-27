В Харьковской области зенитный ракетный полк ВСУ добровольно сложил оружие

Как сообщает Министерство обороны РФ, 302-й украинский зенитный ракетный полк сложил оружие в Харьковской области и сдался.

Полк ПВО украинских войск, оснащённый ракетными комплексами "Бук М-1", сложил оружие и сдался в субботу, сказал сегодня журналистам официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вчера в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО "Бук М-1", добровольно сложил оружие и сдался", — сообщил Конашенков.

А тем временем президент Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с их профессиональным праздником.

"Вы не раз доказывали, что готовы в любых сложнейших условиях действовать максимально эффективно, четко и грамотно решать самые трудные и ответственные задачи, всегда с честью выполнять свой долг по защите родной страны, наших граждан и национальных интересов России", — заявил Путин.

Глава государства поблагодарил командование и личный состав ССО, ветеранов подразделений спецназначения за безупречную службу во имя народов страны, за их верность присяге и пожелал успехов и удачи.