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Автор Дмитрий Плотников

Монтян обратила внимание на "мистическое" предзнаменование для Зеленского

Политика

В Telegram-канале украинской правозащитницы Татьяны Монтян опубликована интересная конспирологическая теория, которая объясняет разворачивающиеся на Украине события.

Монтян обратила внимание на "мистическое" предзнаменование для Зеленского

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин приказал начать специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. Основная её цель — привлечь к ответственности "марионеточное правительство в Киеве" за годы преступлений. Путин обратился к военнослужащим украинской армии и предложил им взять власть в собственные руки, чтобы избавиться от "шайки наркоманов и неонацистов", которая держит в заложниках украинский народ.

Известный украинский блогер и политик Анатолий Шарий накануне опубликовал данные, что Незалежную в панике покидает так называемая элита. Сбежал антироссийский журналист Дмитрий Гордон, за границей находятся практически все олигархи. Владимир Зеленский в настоящее время остаётся в Киеве, но его шансы на сохранение власти продолжают таять и оцениваются крайне низко, пишет Freedomnews.

На подобный исход событий для президента Зеленского ранее намекало "мистическое" предзнаменование, отметила украинская правозащитница Татьяна Монтян. Во время процедуры инаугурации со стола упало удостоверение главы государства, и с тех пор Зеленский панический опасается любых протестных настроений в украинском обществе. Он всегда верил, что будет лишён власти с помощью очередного Майдана.

"Тот случай, когда точно знал, что упадёшь, но не угадал, когда и куда", — резюмировала Монтян.

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«Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться»
Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы украина донбасс татьяна монтян владимир зеленский
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