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Автор Денис Постольский

Путин не проиграл еще ни одной войны — Newsweek

Политика

Российский президент Владимир Путин ещё не проиграл ни одной войны, пишет Newsweek.

Путин не проиграл еще ни одной войны — Newsweek

Как считает издание, оптимизм лидеров Запада относительно того, что Россия погрязнет в украинской "трясине" преждевременны.

"Во время прошлых конфликтов в Чечне, Грузии, Сирии и Крыму за два десятилетия своего пребывания у власти Путин добился успеха, ставя перед своими вооруженными силами чёткие, достижимые военные цели, которые позволили бы ему убедительно заявить о победе в глазах российского народа и осторожно — остального мира. Его последняя инициатива на Украине вряд ли будет чем-то отличаться", — говорится в статье.

В одно мгновение операция Путина на Украине разрушила порядок безопасности в Европе, установившийся после Холодной войны, который, к ярости Москвы, был основан на постоянно расширяющемся Североатлантическом альянсе. По словам аналитиков, после падения Киева начнётся политическое урегулирование, в результате которого будет создано дружественное России правительство.

Если переговоры между Москвой и Киевом состоятся, "Путин сможет вывести войска и положить конец конфликту, нанеся при этом Западу унизительный удар", — пишет Newsweek.

Как считают эксперты, в этом и может заключаться реальная цель.

Из статьи следует, если события будут развиваться так, как сейчас, конфликт закончится относительно быстро урегулированием путем переговоров, которое может привести к уступке части территории России, установлению в Киеве нового дружественного России режима и частичному выводу войск.

"При этом Путин сможет утверждать, что нанес сокрушительный удар по НАТО, главной цели своей агрессии", — отмечает издание.

Напомним, Путин, предвосхищая провал переговоров с нынешней властью (на капитуляцию она не пошла и меняться не захотела), дал ясно понять, что делает ставку на адекватных людей в украинских ВС. Это неудивительно, поскольку после "крымской весны" подавляющая часть военнослужащих армии Украины перешла на строну России и сейчас ей служит.

В случае, если от имени ВСУ кто-то начнёт вести переговоры с РФ о прекращении огня, это значит, что на Украине будет военное правительство, которое жёсткой рукой проведёт реформы, и только после этого российская военная полиция — Росгвардия (те же кадыровцы), из Украины уйдёт.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Олег Артюков
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