Неонацисты расстреляли солдата ВСУ за попытку найти убежище в России

Националисты Украины расстреляли солдата ВСУ, который пытался найти убежище в РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

"Представителями националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях", — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, при пресечении провокации был ранен сотрудник пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

Также надо отметить, что на территорию Ростовской области упали боеснаряды, выпущенные с украинской территории.

Кремль призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие и тогда они беспрепятственно покинут зону боевых действий и вернутся к своим семьям. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вся ответственность за кровопролитие будет на совести украинского режима.



В Минобороны РФ не раз заявляли, что не наносят ударов по гражданским объектам — только по военной инфраструктуре, а мирному населению на территории Украины ничего не угрожает.