Националисты Украины расстреляли солдата ВСУ, который пытался найти убежище в РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
"Представителями националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях", — сказано в сообщении.
По информации пресс-службы, при пресечении провокации был ранен сотрудник пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.
Также надо отметить, что на территорию Ростовской области упали боеснаряды, выпущенные с украинской территории.
Кремль призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие и тогда они беспрепятственно покинут зону боевых действий и вернутся к своим семьям. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вся ответственность за кровопролитие будет на совести украинского режима.
В Минобороны РФ не раз заявляли, что не наносят ударов по гражданским объектам — только по военной инфраструктуре, а мирному населению на территории Украины ничего не угрожает.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Утром 25 февраля некоторые СМИ сообщили, что c полуострова Крым на Украину выдвинулся знаменитый чеченский батальон. Перед бойцами подразделения поставлена задача выйти в тыл Мариуполя, а после зачистить город.