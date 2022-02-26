В Киеве полиция поймала сотрудников СБУ, перепутав с диверсантами

В Киеве полицейскими ночью задержаны сотрудники СБУ. Полиция приняла их за диверсантов.

Данный инцидент является лакмусовой бумажкой того хаоса, который на данный момент творится в городах Украины. А вчерашняя раздача оружия всем желающим обязательно приведёт к катастрофе.

Сейчас в украинских силовых структурах можно наблюдать полный бардак и неразбериху. В Интернете размещены видеокадры, на которых полиция Киева ловила диверсантов, а в итоге поймала сотрудников СБУ, которые тоже охотились на диверсантов.

На кадрах видно, как силовики грубо задерживают сотрудников СБУ. Как оказалось, перед этим между ними произошла перестрелка, в которой, судя по всему, "победу одержали" полицейские.

"Вот вам показатель уровня хаоса в украинских городах. И это типа профессиональные силовики. А теперь представьте, как ведут себя идиоты с автоматами. Что у них в головах, и сколько шпионов им мерещится", — прокомментировал вдео Вице-спикер Московской городской думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев в своём Telegram-канале.

А президент Украины Зеленский обещает продолжать выдавать оружие "всем-всем желающим". Всех, кто имеет боевой опыт, пока еще президент Украины призвал к обороне.