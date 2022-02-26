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Автор Николай Ткаченко

Сосновский: главное дать Зеленскому вовремя сбежать из Киева

Политика

Главное, это дать президенту Украины Зеленскому вовремя покинуть Киев, не причинив ему вреда. Такое мнение высказал немецкий политолог и журналист Александр Сосновский в своём Telegram-канале.

Сосновский: главное дать Зеленскому вовремя сбежать из Киева

Эксперт считает, что на Западе из Владимира Зеленского пытаются сделать нового Сальвадора Альенде.

"Мощный, смелый и решительный Зеленский, по сценарию, наверное, должен погибнуть, защищая столицу европейской демократии. Именно такой сценарий видится мне, когда слушаю новости европейских СМИ", — высказал свою точку зрения аналитик.

И поэтому, самое главное, это дать ему вовремя сбежать из Киева и не причинять ему никакого вреда, добавил журналист.

"Западникам очень хочется создать из него образ нового мученика. Понимает ли это сам Зеленский? Сомневаюсь", — заключил политолог.

Ранее в соцсетях стали появляться сообщения о возможном побеге Зеленского из Киева, однако позже президент их опроверг. Он заявил, что остаётся в столице и не собирается её покидать.

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