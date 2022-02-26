Главное, это дать президенту Украины Зеленскому вовремя покинуть Киев, не причинив ему вреда. Такое мнение высказал немецкий политолог и журналист Александр Сосновский в своём Telegram-канале.
Эксперт считает, что на Западе из Владимира Зеленского пытаются сделать нового Сальвадора Альенде.
"Мощный, смелый и решительный Зеленский, по сценарию, наверное, должен погибнуть, защищая столицу европейской демократии. Именно такой сценарий видится мне, когда слушаю новости европейских СМИ", — высказал свою точку зрения аналитик.
И поэтому, самое главное, это дать ему вовремя сбежать из Киева и не причинять ему никакого вреда, добавил журналист.
"Западникам очень хочется создать из него образ нового мученика. Понимает ли это сам Зеленский? Сомневаюсь", — заключил политолог.
Ранее в соцсетях стали появляться сообщения о возможном побеге Зеленского из Киева, однако позже президент их опроверг. Он заявил, что остаётся в столице и не собирается её покидать.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Утром 25 февраля некоторые СМИ сообщили, что c полуострова Крым на Украину выдвинулся знаменитый чеченский батальон. Перед бойцами подразделения поставлена задача выйти в тыл Мариуполя, а после зачистить город.