Лондон пытается оправдаться за бездарную трату сотен миллионов на оснащение ВСУ

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес выступил с резким заявлением по поводу спецоперации России по демилитаризации Украины. Таким образом он пытается оправдаться перед властями за растрату миллионов фунтов.

Уоллес на пресс-конференции заявил, что британские власти готовы нанести оглушительный удар по интересам России, сообщает Omsnews.ru. Это станет ответной мерой на операцию в Донбассе, а сам удар стоит ожидать в любой момент и в любой точке мира.

25 февраля был опубликован официальный комментарий Минобороны РФ на острую риторику главы английского оборонного ведомства. По словам представителя Минобороны Россия, знания британского министра Бена Уоллеса в области истории зияют значительными пробелами и напоминают спорное утверждение о победах Лондона в Крымской войне.

Его заявление ничто иное, как попытка оправдаться перед электоратом консервативной партии Великобритании. Лондон годами тратил сотни миллионов фунтов стерлингов британских налогоплательщиков, чтобы подготовить украинскую армию. Череда катастрофических провалов украинских силовиков показала, что деньги были выброшены на ветер.

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