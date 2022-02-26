Башар Асад: российская военная операция на Украине - это исправление истории

Президент Сирии заявил, что российская военная операция на Украине поможет восстановить баланс в международном порядке, который после распада СССР "был ассиметричен".

Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 25 февраля, Башар Асад заверил Россию в "безусловной" поддержке, потому что спецоперация на Украине "исправляет историю"

"То, что происходит сегодня, является восстановлением баланса международного порядка после распада Советского Союза в 1991 году. Сирия стоит на стороне России, будучи убеждена в правильности своей позиции", — сказал Башар Асад.

Он назвал Атлантический Альянс "глобальной угрозой", "инструментом для реализации безответственной политики западных стран, направленной на дестабилизацию мира".

"Западные страны несут ответственность за хаос и кровопролитие", — добавил президент Сирии.

ДЛЯ СПРАВКИ

Сирия переживает кровавый конфликт с 2011 года, который привел к гибели около 500 000 человек и огромному разрушению инфраструктуры, что привело к вынужденному перемещению миллионов людей внутри страны и за ее пределами.

Россия ведет военные действия в стране с 2015 года в поддержку правительства против джихадистов.