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Автор Ольга Лебедева

Башар Асад: российская военная операция на Украине - это исправление истории

Политика

Президент Сирии заявил, что российская военная операция на Украине поможет восстановить баланс в международном порядке, который после распада СССР "был ассиметричен".

Башар Асад: российская военная операция на Украине - это исправление истории

Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 25 февраля, Башар Асад заверил Россию в "безусловной" поддержке, потому что спецоперация на Украине "исправляет историю"

"То, что происходит сегодня, является восстановлением баланса международного порядка после распада Советского Союза в 1991 году. Сирия стоит на стороне России, будучи убеждена в правильности своей позиции", — сказал Башар Асад.

Он назвал Атлантический Альянс "глобальной угрозой", "инструментом для реализации безответственной политики западных стран, направленной на дестабилизацию мира".

"Западные страны несут ответственность за хаос и кровопролитие", — добавил президент Сирии.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Сирия переживает кровавый конфликт с 2011 года, который привел к гибели около 500 000 человек и огромному разрушению инфраструктуры, что привело к вынужденному перемещению миллионов людей внутри страны и за ее пределами.
  • Россия ведет военные действия в стране с 2015 года в поддержку правительства против джихадистов.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы сирия башар асад
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