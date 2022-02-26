Президент Сирии заявил, что российская военная операция на Украине поможет восстановить баланс в международном порядке, который после распада СССР "был ассиметричен".
Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 25 февраля, Башар Асад заверил Россию в "безусловной" поддержке, потому что спецоперация на Украине "исправляет историю"
"То, что происходит сегодня, является восстановлением баланса международного порядка после распада Советского Союза в 1991 году. Сирия стоит на стороне России, будучи убеждена в правильности своей позиции", — сказал Башар Асад.
Он назвал Атлантический Альянс "глобальной угрозой", "инструментом для реализации безответственной политики западных стран, направленной на дестабилизацию мира".
"Западные страны несут ответственность за хаос и кровопролитие", — добавил президент Сирии.
ДЛЯ СПРАВКИ
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Утром 25 февраля некоторые СМИ сообщили, что c полуострова Крым на Украину выдвинулся знаменитый чеченский батальон. Перед бойцами подразделения поставлена задача выйти в тыл Мариуполя, а после зачистить город.