Политолог рассказал о растерянности украинской власти: "У них теперь шок"

Политолог Армен Гаспарян рассказал о растерянности украинской власти и информационном противостоянии в соцсетях и СМИ на фоне спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.

По словам Гаспаряна, с начала спецоперации медиапространство заполнилось недостоверной информацией, поступающей, в основном, с территории Украины про "150 тысяч убитых, 294 сбитых самолета и так далее".

Политолог сообщил, что находится в регулярных контактах с жителями Киева и других регионов Украины. Украинцы хотят, чтобы боевые действия поскорее завершились, а "в статусе кого Украина выйдет, их вообще не парит", подчеркнул эксперт.

Сейчас украинская власть находится в растерянности, поскольку Киев верил, что западные страны ему помогут, сами всё за него сделают, отметил Гаспарян.

"Поэтому [у них] теперь шок. А как дальше? А как выходить из этого состояния? Потому что это еще только цветочки, ягодки-то впереди", — заявил политолог в беседе с Телеканалом "360".

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной на защиту мирного населения в Донбассе. Её цель — демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер назвал спецоперацию вынужденной мерой, потому что Москве не оставили шансов поступить иначе.

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