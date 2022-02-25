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Автор Елена Былкина

Китай призвал к защите суверенитета всех стран: "Позиция относится и к Украине"

Политика

Глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И в телефонных переговорах с представителями ЕС высказался по поводу ситуации на Украине.

Китай призвал к защите суверенитета всех стран: "Позиция относится и к Украине"

МИД Китая подчеркнул, что уважает суверенитет всех стран мира, включая Украину. Министр иностранных дел КНР Ван И переговорил с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и советником французского президента Эмманюэлем Бонном.

"Китай твердо выступает за уважение и защиту суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также в действительности соблюдает цели и принципы Устава ООН. Эта позиция последовательна и ясна, она в равной степени относится и к Украине", — цитирует слова Ван И РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства отметил особенность истории украинского вопроса и понимание тревоги РФ по вопросам безопасности. КНР призвал решать вопросы путём переговоров.

Ранее импортёры нефти в Китае временно прекратили закупки морских партий нефти из России. Причиной послужили вероятные последствия украинского кризиса.

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Китай поддержал целостность Украины | Виталий Портников
Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
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