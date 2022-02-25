Пушилин: украинские военные, не сложившие оружие, будут уничтожены

Глава ДНР Денис Пушилин сегодня заявил, что те украинские военнослужащие, которые не сложат оружие и продолжат сопротивление, будут уничтожены.

Пушилин особо подчеркнул, что у силовиков Украины совсем мало времени для принятия решения.

По словам главы Донецкой народной республики, поток украинских военных, которые добровольно сдались силам Донбасса и российским ВС увеличивается.

"Предлагаю последовать их примеру всем военнослужащим ВФУ. Кто не сложит оружие - будет уничтожен. Времени на принятие верного решения осталось мало", - сказано в заявлении Дениса Пушилина.

А тем временем, Зеленский записал обращение, где сообщил, что находится в Киеве.

По его словам, он находится сейчас вместе с руководителями правительства и парламента страны.

Ранее CNN сообщил, что президента Украины вывезли в бункер из-за того, что к столице приближаются военные РФ. До этого премьер Италии Марио Драги заявил, что утром должен был провести с Зеленским телефонный разговор, но тот на связь так и не вышел .