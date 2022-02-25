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Автор Николай Ткаченко

Марков объяснил, как Зеленский может немедленно остановить боевые действия

Политика

Президент Украины предложил Владимиру Путину начать переговоры, согласившись на обсуждение нейтрального статуса его страны. Об этом ранее много раз говорил и Путин, однако Киев это отвергал. Стоит ли соглашаться на переговоры сейчас. Несомненно, считает политолог Сергей Марков.

Марков объяснил, как Зеленский может немедленно остановить боевые действия

По его мнению, ясно, что сейчас это военная хитрость Зеленского, который хочет взять паузу для перегруппировки войск и новых ударов по российской армии. Однако Зеленский может остановить военные действия немедленно, полагает аналитик.

Он назвал ряд действий, которые должен сделать для этого украинский лидер. Например, дать приказ ВСУ немедленно разоружить все неонацистские подразделения и арестовать их руководство, приказать немедленно прекратить стрелять по армии России и корпусам ДНР и ЛНР, а также издать указ о запрете всех форм пропаганды фашизма и запрете всех фашистских организаций.

Кроме того, должны быть арестованы и преданы суду основные военные преступники, виновные в политике террора и показательно арестованы несколько высших чинов СБУ, военной разведки и генштаба, как агентов США, Британии и военных преступников.

Однако есть, по словам Маркова, и другой вариант.

"Зеленский может отдать приказ ВСУ прекратить стрелять и сдать оружие на склады. Думаю, именно это и будет предметом переговоров в Минске между Москвой и Киевом. Нужно немедленно прекратить войну путем денацификации и ареста военных преступников", — заключил эксперт в своём Telegram-канале.

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Политолог: «За 8 лет украинцы разуверились в НАТО, США и западных ценностях»
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы днр лнр киев минск москва россия украина сергей марков владимир путин владимир зеленский
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