Рогозин: МКС может рухнуть на США или Европу

Новый пакет санкций может привести к тому, что международная космическая станция сойдет с орбиты, причём этот сход будет неконтролируем, заявил накануне генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

В своей речи президент США Джо Байден объявил о новых санкциях в отношении России. Будущие контракты на высокотехнологичную продукцию будут серьёзно урезаны, что негативно скажется на "возможности модернизации российской военной отрасли". Отдельный удар ждёт российскую космическую индустрию, сообщает РИА Новости.

В своём Telegram-канале Дмитрий Рогозин сообщил, что отказ от сотрудничества с Россией может привести к неуправляемому исходу МКС с орбиты, и 500-тонная конструкция упадет на территорию США или Европы.

"Вы хотите угрожать такой перспективой? Над Россией МКС не летает, поэтому все риски - ваши. А вы к ним готовы?", - написал Баргузин.

В настоящее время за коррекцию орбиты космической станции отвечают двигатели российского грузового корабля "Прогресс МС". Они же помогают МКС уклоняться от опасного сближения с космическим мусором.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен