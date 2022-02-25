СМИ сообщают, что Вооружённые силы Украины ударили из ракетного комплекса "Точка-У" по Миллерову в Ростовской области.
Цель этого ракетного удара — военный аэродром под Ростовом-на-Дону. По информации, есть раненые, данные по погибшим сейчас уточняются.
Также сообщается, что после относительного затишья возобновились обстрелы на мариупольском и горловском направлениях. ВСУ ведут огонь из тяжёлой артиллерии.
В Горловке обстрел начался в 05:30 утра.
Тяжело ранен житель Киевского района города Донецка после обстрела окраины города. Пострадавшего госпитализировали, сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области.
Американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области.