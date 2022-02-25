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Автор Дмитрий Плотников

ВСУ ударили "Точкой-У" по военному аэродрому Ростовской области

Политика

СМИ сообщают, что Вооружённые силы Украины ударили из ракетного комплекса "Точка-У" по Миллерову в Ростовской области.

Цель этого ракетного удара — военный аэродром под Ростовом-на-Дону. По информации, есть раненые, данные по погибшим сейчас уточняются.

  • Ракетный комплекс "Точка-У" — излюбленный последний аргумент нацбатальонов, они не раз наносили удары этим запрещённым оружием по Донбассу.

Также сообщается, что после относительного затишья возобновились обстрелы на мариупольском и горловском направлениях. ВСУ ведут огонь из тяжёлой артиллерии.

В Горловке обстрел начался в 05:30 утра.

Тяжело ранен житель Киевского района города Донецка после обстрела окраины города. Пострадавшего госпитализировали, сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

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Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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